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Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Rüstung

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Kiew erhält weitere EU-Mittel für Rüstung
©PATRICK HERTZOG, Afp, APA
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Die Ukraine erhält eine Tranche über 3,3 Milliarden Euro aus dem Unterstützungskredit der Europäischen Union. Die Mittel werden für vorrangige Verteidigungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für den Kauf von Raketen und Drohnen, teilte Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

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Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auf der Plattform X mitgeteilt, dass die EU der Ukraine 3,3 Milliarden Euro für die Beschaffung von Raketen und Drohnen zahlen würde.

Die FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger äußerte am Freitag Kritik an der finanziellen Unterstützung aus Brüssel für die Ukraine. "Diese Selbstverständlichkeit, mit der immer neue Summen für Waffen und Rüstungsprojekte angekündigt werden, ist völlig verantwortungslos", so Steger in einer Presseaussendung.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.

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