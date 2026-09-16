Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab

© Afp, IGOR IVANKO, APA home Aktuell Politik

In Russland beginnen am Freitag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagabend 22.00 Uhr MESZ) die ersten Parlamentswahlen seit Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren. Bei der bis Sonntag stattfindenden Abstimmung über die 450 Sitze in der Staatsduma ist ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin sicher. Weiter zugelassen sind nur andere kremltreue Parteien. Zeitgleich finden Regional- und Kommunalwahlen statt.

von APA