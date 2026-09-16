ABO

Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Zeitgleich finden Regional- und Kommunalwahlen statt
©Afp, IGOR IVANKO, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In Russland beginnen am Freitag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagabend 22.00 Uhr MESZ) die ersten Parlamentswahlen seit Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren. Bei der bis Sonntag stattfindenden Abstimmung über die 450 Sitze in der Staatsduma ist ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin sicher. Weiter zugelassen sind nur andere kremltreue Parteien. Zeitgleich finden Regional- und Kommunalwahlen statt.

von

News auf Google bevorzugen

Die Anti-Kriegspartei Jabloko wurde erst im vergangenen Monat von der Wahl ausgeschlossen. Der Kreml sieht das Ergebnis als Stimmungsbarometer, denn der Ukraine-Konflikt hat zunehmend Auswirkungen auf die russische Zivilbevölkerung. Der Urnengang findet auch in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine statt.

A man walks past a digital screen on the building of the United Russia party's headquarters calling people to vote for the party's candidates in the upcoming election for Russia's lower house of parliament, the State Duma, in Moscow on September 15, 2026. The 2026 parliamentary election will be held over a three-day period from September 18 to 20. (Photo by Igor IVANKO / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament
Politik
Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament
Oppositionsführerin Magdalena Andersson
Politik
Schwedens Mitte-Links-Opposition gewinnt Parlamentswahl
Über 100 Vermisste unter Trümmern vermutet
Politik
Gebäude in Gaza stürzte ein: Viele Tote und Verschüttete
Von der Leyen tritt in Straßburg auf
Politik
Von der Leyen: Erweiterungs-Fahrpläne und Krisenregeln
Von der Leyen möchte eigenen Artikel 4 für die EU
Politik
Von der Leyen will eigenen Alarmmechanismus für die EU
Die Debatte um den deutschen Kanzler soll eingestellt werden
Politik
CDU-Granden stellen sich hinter deutschen Kanzler Merz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER