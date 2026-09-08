König Harald V. wird in Oslo feierlich beigesetzt

Harald V. war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein 53-jähriger Sohn Haakon trat als König Haakon VIII. automatisch seine Nachfolge an. Bis zum Vorabend der Beisetzung konnten sich die Menschen in Norwegen von Harald verabschieden. In der Kapelle im Königlichen Schloss, wo sein Sarg aufgebahrt war, erwiesen Tausende dem Monarchen die letzte Ehre.