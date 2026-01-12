Polit-Talkshows: Der Konkurrenzdruck der Privaten auf den ORF steigt

Michael Fleischhacker ist auch Kolumnist von News. Hier über ihn zu schreiben, darf trotzdem nicht als unvereinbar gelten. Denn das wäre ein Verzicht auf Vergleiche des politischen TV-Talks. Dieses Genre ist aber zu wichtig, um es in einer Medienkolumne auszulassen. Fleischhacker hat es in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember in Urlaub geschickt und am 8. Jänner seine Winterpause beendet.

Die Jahresbilanz des „Talks im Hangar-7“ ist wie „Links. Rechts. Mitte“, das er abwechselnd mit Katrin Prähauser moderiert, positiv. 4,8 Prozent Marktanteil sind der beste Wert seit 2022. Dass der Zuschauerschnitt auf 65.000 gefallen ist, liegt auch daran, dass sechs Ausgaben wegen Sportübertragungen erst kurz vor Mitternacht begonnen haben. Die Sonntagsrunde kam unterdessen auf fast 100.000 Seher und erzielte mit 5,6 Prozent ihren bisher besten Marktanteil. Diese ServusTV-Angebote sind noch vor den privaten Konkurrenzformaten der Sendergruppe um Puls 4 und ATV die ersten Herausforderer der ORF-Diskussionen.