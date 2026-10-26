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Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug

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US-Präsident Donald Trump
©Afp, Kent NISHIMURA, APA
Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895.000 Euro), wie er am Montag auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Das Angebot gelte sowohl für Hinweise zu den Midterms als auch zur vergangenen Wahl.

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Trump behauptet immer wieder, Demokraten und ausländische Mächte würden zu seinem Nachteil auf US-Wahlen Einfluss nehmen. Belege für weitreichenden Wahlbetrug lieferte er bisher nicht. Zudem hält der US-Präsident an seiner vielfach widerlegten Behauptung fest, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden gewonnen.

Trump machte keine Angaben dazu, wie die mögliche Belohnung finanziert werden könnte. Bereits im September hatte er allen US-Bürgern 5.000 Dollar versprochen, sollten seine Republikaner ihre Kongressmehrheit verteidigen. Die Opposition warf ihm daraufhin versuchte Wählerbestechung vor.

Am kommenden Dienstag werden in den USA unter anderem das US-Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Sitze des Senats neu gewählt. Viele Meinungsforscher gehen davon aus, dass die Demokraten zumindest das Repräsentantenhaus zurückerobern werden, womöglich auch den Senat. Die Wahl wird daher den Rest von Trumps zweiter Amtszeit prägen: Verliert er die Mehrheit auch nur in einer der beiden Kammern, wird er keine größeren Gesetze mehr verabschieden können.

Im Vorlauf der Wahl hatte Trump mehrere Initiativen gestartet, um angeblichen Wahlbetrug zu erschweren. Ein Gesetz, das den genaueren Nachweis der US-Staatsbürgerschaft vorsah, scheiterte allerdings im Kongress. Zudem unterband der Oberste Gerichtshof ein Vorhaben, das der US-Post weitgehende Kompetenzen bei der Kontrolle der Briefwahl eingeräumt hätte. Kritiker sahen in den Bestrebungen Versuche, wahlberechtigte US-Bürger vom Wählen abzuhalten.

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