Gegenseitige Angriffe Russlands und der Ukraine

Woronesch liegt rund 500 Kilometer südlich der russischen Hauptstadt Moskau. "Mehr als 70 Drohnen" seien in der Nacht zu Montag über der Stadt Woronesch abgeschossen worden, schrieb Gussew weiter. Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, die russische Armee habe ein Kraftwerk in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten, ein Lagerhaus in der umliegenden Region sowie ein weiteres Kraftwerk in der westlichen Region Chmelnyzkyj getroffen.

Zudem hätten russische Streitkräfte ein Frachtschiff auf dem Weg zum ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa getroffen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Ministerium. Das Schiff habe Militärgüter für die ukrainische Armee transportiert. Auch sei Infrastruktur im Hafen von Tschornomorsk attackiert worden.

Russland führt seit Februar 2022 eine großangelegte Offensive in der Ukraine. Die ukrainische Armee reagiert mit Angriffen auf Ziele in Russland.