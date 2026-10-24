Parlamentswahl in Serbien: Vucic will Regierungschef werden

In wechselnden Funktionen bestimmt er bereits seit 2012 die Politik des Landes. Kritiker werfen ihm Korruption und Verbindungen zur organisierten Kriminalität vor. Er war Ende September von seinem Amt als Staatspräsident zurückgetreten, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei Regierungschef zu werden. Herausgefordert wird er von der Liste der neuen Studentenbewegung. Umfragen zufolge hat sie gewisse Chancen auf einen Wahlsieg.

Die Wahlen finden in einer angespannten Atmosphäre statt, begleitet von Vorwürfen der Wählereinschüchterung und des Drucks auf Regierungsgegner. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Es gibt keine Wahltagsumfragen und keine Hochrechnungen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.