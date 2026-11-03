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Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an

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Israel laut Trump nicht mehr auf US-Zuschüsse angewiesen
©Getty Images North America, APA, JUSTIN SULLIVAN
US-Präsident Trump will milliardenschwere Hilfen an Israel zum Jahresende einstellen. Er und der israelische Ministerpräsident Netanyahu seien übereingekommen, dass Israel nicht mehr auf die Zuschüsse in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Mrd. Euro) angewiesen sei, sagte Trump in einem Telefonat mit dem US-Sender Fox News. Trump behauptete, dass die Idee dazu von Netanyahu gekommen sei, um die seit Jahren andauernde "Verschwendung" an Geldern zu unterbinden.

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Trump zufolge beinhalten die vier Milliarden "Dinge und Geld". Von Seiten Netanyahus gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Dieser hatte in Interviews in diesem Jahr bereits angekündigt, er wolle die jährliche US-Militärhilfe von derzeit rund 3,8 Milliarden Dollar innerhalb eines Jahrzehnts vollständig auslaufen lassen. Die Zusammenarbeit mit Washington, insbesondere bei der Raketenabwehr, solle jedoch fortgesetzt werden. Für die Jahre 2019 bis 2028 waren 2016 Hilfen in Höhe von insgesamt 38 Milliarden US-Dollar vereinbart worden - Israel erhält somit 3,8 Milliarden US-Dollar jährlich.

"Unsere Militärhilfe betrachten wir nicht nur als wichtig für den Staat Israel, sondern auch für die Sicherheit der USA", hatte der damalige US-Präsident Barack Obama 2015 bei einem Treffen mit Netanyahu gesagt. Ziel war damals unter anderem gewesen, Handlungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und der vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah-Miliz zu stoppen.

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