Republikanern drohen bei Kongresswahlen in den USA Verluste

Dies würde den Handlungsspielraum des Präsidenten zur Mitte seiner zweiten Amtszeit deutlich einschränken. Die Demokraten könnten dann etwa neue Finanzmittel im Parlament blockieren und Untersuchungsausschüsse einsetzen. Laut Umfragen kreiden viele US-Bürger Trump und seiner Partei die hohen Treibstoff- und Lebenshaltungskosten an. Hintergrund sind der Iran-Krieg und die aggressive Zollpolitik des Präsidenten.

Neu gewählt werden am Dienstag überdies die Gouverneure in 36 Bundesstaaten. In Kalifornien wird zudem über eine Vermögenssteuer abgestimmt, in Idaho und drei weiteren Bundesstaaten entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über Abtreibungsregeln.