Trump gibt Pressekonferenz mit Armeevertretern

Am Montag nähert sich zudem der Ablauf einer von Trump gesetzten Frist an den Iran, die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormuz wieder uneingeschränkt für den Schiffsverkehr freizugeben. Für den Fall, dass der Iran nicht nachgibt, hat Trump mit der Zerstörung von Kraftwerken und Infrastruktur wie Brücken gedroht.

Trump hatte am Samstagnachmittag (MESZ) für Verwirrung gesorgt, als er sich erneut zu seinem Ultimatum äußerte und von einem Fristende in 48 Stunden sprach. Eigentlich soll das Ultimatum am Montag um 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit ablaufen, das heißt nach mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) am Dienstag um 2.00 Uhr nachts.