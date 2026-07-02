Vermittler: Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen

Es sei vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen, schrieb al-Ansari auf der Plattform X. Der nächste Termin solle so bald wie möglich nach den Trauerzeremonien für das getötete iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei und seiner Beisetzung angesetzt werden. Die Zeremonien beginnen iranischen Berichten zufolge am Samstag in der Hauptstadt Teheran und der Pilgerstadt Ghom. Das Begräbnis soll am 9. Juli in Chameneis Geburtsstadt Maschhad im Nordosten des Landes stattfinden.