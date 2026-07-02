Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Bei der Explosion einer Bombe in einem belebten Café im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden 16 weitere Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf den Rettungsdienst am Donnerstag meldete. Der Sprengsatz war dem staatlichen Fernsehen zufolge in dem Café nahe dem Justizpalast platziert worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

von APA