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Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

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Explosion in Café in Damaskus
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Bei der Explosion einer Bombe in einem belebten Café im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden 16 weitere Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf den Rettungsdienst am Donnerstag meldete. Der Sprengsatz war dem staatlichen Fernsehen zufolge in dem Café nahe dem Justizpalast platziert worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

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Seit dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad Ende 2024 kam es in Damaskus zu vereinzelten Anschlägen. Die Machtübernahme durch Ahmed al-Sharaa, den heutigen Präsidenten des Landes, und seine Rebellenkräfte beendete den 14-jährigen Bürgerkrieg. Zuletzt wurde am 19. Mai durch eine Autobombe vor dem Verteidigungsministerium in Damaskus ein syrischer Soldat getötet und mindestens 18 weitere Menschen verletzt.

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