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Trump droht Iran und Houthi mit "militärischer Bestrafung"

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Houthi-Miliz will Seeblockade durchsetzen
©APA/APA/AFP/MOHAMMED HUWAIS
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US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer militärischen Reaktion, sollten die Houthi-Rebellen im Jemen erneut angreifen. Die USA würden den Iran zur Verantwortung ziehen, da die Houthi Stellvertreter des Landes seien, schrieb Trump auf seiner Internet-Plattform Truth Social. Es könne eine "erhebliche militärische Bestrafung" gegen den Iran und die Houthi verhängt werden. Zuvor hatten die Houthi nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Schiffe beschossen.

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Konkret zog Trump einem Medienbericht zufolge die Wiederaufnahme größerer Kampfeinsätze gegen Teheran in Betracht. Diese könnten umfangreicher ausfallen als die Angriffe während der "Operation Epic Fury", berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf ein Interview mit Trump. "Es hat ihnen noch nicht genug wehgetan", wurde der US-Präsident zitiert. Eine endgültige Entscheidung habe er jedoch noch nicht getroffen. Eine Stellungnahme des Iran liegt zunächst nicht vor.

Am Montag hatten die Houthi eine "Blockade" für saudische Schiffe angekündigt - rund eine Woche nach einer neuen Konfrontation mit dem Nachbarland des Jemen, mit dem die Miliz seit mehr als zehn Jahren Krieg führt. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein "Verbot der Schifffahrt", hieß es.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte die Houthi am Donnerstag auf, ihre Drohungen gegen den internationalen Schiffsverkehr im Roten Meer zu beenden. Die angekündigte Seeblockade sei eine Gefahr für die regionale Stabilität und eine gefährliche Eskalation, teilte Kallas mit. Sie betonte, dass der EU-Marineeinsatz Aspides weiter bereit sei, die Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer und den angrenzenden internationalen Gewässern zu schützen.

In der Nacht hatte die Besatzung eines Tankers im Roten Meer Beschuss gemeldet. Das Schiff sei nach Angaben des Kapitäns von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, das ein Feuer ausgelöst habe, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mit. Die Besatzung bekämpfe das Feuer, es seien keine Verletzten gemeldet worden. Der Vorfall ereignete sich demnach knapp 130 Kilometer südwestlich von Al-Shuqaiq in Saudi-Arabien. Die Herkunft des Schiffes war unklar.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen teilte etwa zur gleichen Zeit mit, sie habe zwei saudi-arabische Öltanker angegriffen, die die von ihr ausgerufene "Blockade" im Roten Meer verletzt hätten. Das berichtete die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur SABA. Es seien Raketen, Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt worden. Auf beiden Schiffen brachen demnach Feuer aus, etwa zehn Schiffe seien zur Umkehr gezwungen worden. Ob die beiden Mitteilungen sich auf den gleichen Vorfall beziehen, war nicht klar.

Die Houthi kontrollieren im Jemen vor allem den Norden des Landes und weite Teile der westlichen Küste am Roten Meer. Von hier aus können sie mit ihrem Arsenal aus Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern auch Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab angreifen, die zusammen mit der Straße von Hormuz zu den wichtigsten Seewegen weltweit zählt. Wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormuz im Iran-Krieg exportiert Saudi-Arabien einen großen Teil seines Öls derzeit über eine Pipeline aus dem Osten zum Hafen Janbu am Roten Meer.

Seit 2023 beeinträchtigten die Houthi mit Angriffen im Roten Meer - seinerzeit im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg - den Welthandel bereits massiv. Durch das Rote Meer und die Meerenge Bab al-Mandab ("Tor der Tränen" oder "Tor der Klagen") vor Jemens Küste führt der Seeweg von Asien über den Suezkanal nach Europa.

Supporters of the Iranian-backed Huthi movement gather at a mass rally, denouncing what they perceive to be derogatory comments by the US president regarding the Muslim holy city of Mecca, in Yemen's Huthi-held capital Sanaa on June 16, 2026. US President Donald Trump had on June 13 had .criticised the presidential library of his predecessor, Democrat Barack Obama, saying "ten years from now [it] will be a 'Mecca' for those who hate America!", drawing backlash from conservative Muslims... .He said Monday that loaded oil tankers were moving out of the strait, apparently on a route near to Oman, in a post on his Truth Social platform. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)

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