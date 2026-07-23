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Treffen zwischen Lawrow und Rubio in Manila

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Lawrow und Rubio sprachen am Rande des ASEAN-Treffens über die Ukraine
©APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER NEMENOV/JOHAN ORDONEZ
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Die Außenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, sind russischen Medienberichten zufolge in Manila zusammengekommen. Die Begegnung habe am Rande eines Treffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in der philippinischen Hauptstadt stattgefunden und mehr als eineinhalb Stunden gedauert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Thema sei die Ukraine gewesen, berichtete die Agentur RIA unter Berufung auf das russische Außenministerium.

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Lawrow habe Russlands Bereitschaft zu einer politischen und diplomatischen Lösung des Konflikts in der Ukraine bekräftigt. Außerdem sei es um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den USA gegangen. Beide Außenminister hätten sich darauf verständigt, in Kontakt zu bleiben.

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