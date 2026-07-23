Treffen zwischen Lawrow und Rubio in Manila

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Die Außenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, sind russischen Medienberichten zufolge in Manila zusammengekommen. Die Begegnung habe am Rande eines Treffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in der philippinischen Hauptstadt stattgefunden und mehr als eineinhalb Stunden gedauert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Thema sei die Ukraine gewesen, berichtete die Agentur RIA unter Berufung auf das russische Außenministerium.

von APA