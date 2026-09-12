Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

In Odessa am Schwarzen Meer wurden nach Angaben der Militärverwaltung mindestens 17 Menschen verletzt. Darunter sei auch ein fünf Monate altes Baby. Auf von Behörden veröffentlichten Fotos war ein beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus zu sehen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe. Attackiert worden seien in Saporischschja und Krywyj Rih Unternehmen der Metallindustrie, die Produkte für militärische Zwecke herstellten, hieß es. In der Region Odessa seien Objekte der Hafeninfrastruktur und ein wichtiges Objekt der Verkehrsinfrastruktur für die Entladung und Lagerung militärischer Güter. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Truppen griffen in der Nacht zudem zwei Frachtschiffe im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk an. Dies meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Unterdessen griff auch die Ukraine nach russischen Angaben mehrere Regionen mit Drohnen an. Die Luftabwehr habe insgesamt 230 unbemannte Flugkörper über mehr als einem Dutzend Gebieten sowie über der Halbinsel Krim und dem Asowschen und Schwarzen Meer abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

In der Region Samara griffen ukrainische Drohnen Industrieanlagen an, wie Interfax unter Berufung auf Regionalgouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew meldete. Welche Anlagen das Ziel waren und ob Schäden entstanden, ließ er offen. In der Stadt Toljatti in derselben Region wurden nach Angaben von Bürgermeister Ilja Suchich mehrere Wohngebäude beschädigt und eine Person verletzt. Bei einem weiteren Angriff in Taganrog in der Region Rostow seien vier Gewerbeimmobilien in Brand geraten, zitiert die Nachrichtenagentur TASS Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.