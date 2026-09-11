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Houthi-Miliz kontrolliert wichtige Meerenge Bab al-Mandab

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Meerenge Bab al-Mandab
©Afp, KHALED ZIAD, APA
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Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach Angaben eines örtlichen Regierungsvertreters in der Meerenge Bab al-Mandab strategisch wichtige Orte eingenommen und damit die Kontrolle über die wichtige Schifffahrtsstraße übernommen. Boote mit Houthi-Kämpfern hätten die auch unter dem Namen Perim bekannte Insel Mayyun erreicht, erklärte er am Freitag. Es wurde auch von der Einnahme des Küstenortes Dhubab berichtet, der gemeinsam mit der Insel als Schlüssel zur Meerenge gilt.

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Die Meerenge von Bab al-Mandab zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt und verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean. Seit der weitgehenden Blockade der Straße von Hormuz durch Teheran im Zuge des Iran-Kriegs hat Bab al-Mandab zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Insel Perim teilt die Meerenge in zwei Schifffahrtsrouten.

A photo taken from the Yemeni coast southwest of the city of Taiz, shows boats floating at Bab al-Mandab Strait, in the Red Sea, on July 24, 2026. A Houthi spokesman said on July 24, that the rebels were not blocking traffic through the strategic Bab al-Mandeb Strait, after they declared a maritime embargo this week on their foe Saudi Arabia. (Photo by Khaled ZIAD / AFP) /

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