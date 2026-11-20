Österreichweit stiegen die Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) auf 39,5 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die bis 2023 festgelegte Obergrenze von Bund, Ländern und Sozialversicherung wurde um fast 14 Prozent übertroffen. Ausschlaggebend dafür war vor allem der deutliche Anstieg der Gesamtkosten für Krankenanstalten in den zehn Jahren bis dahin um 71 Prozent.

Dieser lag nicht an einem Mehr an stationären Leistungen, gingen diese doch seit 2014 um 22 Prozent zurück. Jedoch war in den Krankenanstalten mehr und höher qualifiziertes Personal tätig, was mit entsprechenden Kostensteigerungen einherging. Insgesamt waren 2024 13 Prozent mehr Ärztinnen und Ärzte in Österreichs Krankenanstalten tätig als noch 2014.

Laut den Krankenanstaltenträgern war mehr Personal wegen der Begrenzung der Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte, die seit 2015 gilt, und der zunehmenden Spezialisierung notwendig. Konkrete Zahlen für einen Mehrbedarf auf Bundesebene fehlten jedoch, kritisiert der Rechnungshof. Bei den stationären Krankenhausaufenthalten je ärztliche Vollzeitstelle wurde in dem Jahrzehnt ein Rückgang um 31 Prozent vermerkt.

Auffällig ist auch ein Anstieg der Teilzeit-Quote. In Niederösterreich, dem Schwerpunkt-Bundesland der Prüfung, stieg sie von 2019 bis 2024 von 26 auf 32 Prozent. Rund zwei Drittel der Ärzte zwischen 51 und 60 Jahren meldeten eine Nebenbeschäftigung. Nach Meinung des Rechnungshofs wäre (bezogen auf Niederösterreich) bei Anträgen auf Teilzeit ohne Rechtsanspruch künftig zu prüfen, ob dafür berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und wichtige dienstliche Interessen einer Genehmigung nicht entgegenstehen.

Geht es nach dem Rechnungshof, bräuchte es auch Instrumente, um angesichts der verstärkten Spezialisierung der Ärzteausbildung und der knappen Ressourcen überregional zu steuern, in welchen medizinischen Sonderfächern wie viele Fachärztinnen und Fachärzte gebraucht werden. Daraus soll dann auch abgeleitet werden, wie viele Ausbildungsstellen erforderlich sind.

Der Wettbewerb zwischen den Ländern um Ärztinnen und Ärzte steht nach Ansicht des Rechnungshofes auch im Zusammenhang mit der langjährig fehlenden bundesweiten Personalbedarfsplanung. Die Länder tragen diese Suche nach Medizinern auch über Gehaltserhöhungen aus, was zum Anstieg der Gesamtkosten von Krankenanstalten führt. Die Prüfer empfehlen ein abgestimmtes Vorgehen der Rechtsträger von Fondskrankenanstalten bei ärztlichen Gehaltsmodellen.

Dringend nötig ist nach Einschätzung des Rechnungshofs eine länderübergreifende Finanzierung von Gastpatientenströmen. In den Jahren 2018 bis 2024 waren jährlich durchschnittlich 70.524 stationäre Krankenhausaufenthalte in Wiener Spitälern auf Personen mit Wohnsitz in Niederösterreich zurückzuführen. Insgesamt verursachten Gastpatienten in der Bundeshauptstadt 21 Prozent aller Spitalsaufenthalte, in Niederösterreich waren es nur neun Prozent.

Doch gibt es bis jetzt trotz mehrfacher Anregung durch die Prüfer keine allgemein akzeptierte Grundlage für eine länderübergreifende Finanzierung von Gastpatientenströmen. Positiv hervorgehoben wird die heuer bilateral zwischen Oberösterreich und der Steiermark paktierte Vereinbarung.

Eigentlich fokussiert der Bericht vor allem auf die Situation in Niederösterreich. Dort zeigte sich, dass kleinere, nicht zentral gelegene Krankenanstalten in bestimmten medizinischen Sonderfächern Schwierigkeiten haben, Ärztinnen und Ärzte nachzubesetzen, was Personalrückgänge zur Folge hatte. Ausdrücklich positiv bewertet wird der neue Gesundheitsplan 2040+, der Angebote auf leistungsstarke Standorte und Schwerpunkthäuser konzentriert, während einzelne Spitäler als solche aufgelassen werden sollen. Andererseits sollen in allen Bezirkshauptstädten Primärversorgungseinheiten entstehen.