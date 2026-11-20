Die Unterversorgung wirke sich negativ auf Kinder, Familien und Pädagoginnen und Pädagogen aus und verursache Folgekosten im Gesundheits- und Sozialbereich, so die Initiatoren bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die Unterstützung von Kindern mit Behinderungen dürfe nicht an starren Finanzierungskontingenten scheitern. Sie forderten eine sofortige Sonderfinanzierung, um die Mittel auf 3,2 Prozent anzuheben. Zeitnah müsse zudem die im Regierungsprogramm vorgesehene Anhebung des Quotendeckels auf 4,5 Prozent umgesetzt werden. Langfristig solle der Deckel überhaupt abgeschafft und die Ressourcenvergabe am tatsächlichen Bedarf orientiert werden.

Unterstützt wurden die Forderungen von Behindertenanwältin Christine Steger und dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) sowie zahlreichen Interessensvertretungen. Die Tiroler Landtagsparteien zeigten sich einig: Der Finanzierungsschlüssel entspreche seit Jahren nicht mehr dem wirklichen Bedarf, so ÖVP-Klubobmann Sebastian Kolland. Auch Benedikt Lentsch (SPÖ) kritisierte die über 30 Jahre alten Berechnungsgrundlage, so gerate das gesamte Schulsystem unter Druck.

Eine Anhebung des Quotendeckels sei seit Jahrzehnten überfällig, "NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr muss nun unter schwierigen budgetären Bedingungen nachbessern", verlangte NEOS-Landessprecherin Birgit Obermüller. FPÖ-Mandatarin Gudrun Kofler, Liste-Fritz-Chefin Andrea Haselwanter-Schneider und die Grüne Zeliha Arslan sprachen sich ebenfalls für eine Finanzierung nach dem tatsächlichen Bedarf aus.