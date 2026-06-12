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Tausende Teilnehmer bei Regenbogenparade in Wien erwartet

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Regenbogenparade "sichtbar seit 30 Jahren"
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Unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" ziehen am Samstag erneut wohl tausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Regenbogenparade entgegen der Fahrtrichtung über den Wiener Ring. Nach der Demonstration treten dann mit JJ und Conchita Wurst gleich zwei Song-Contest-Gewinner auf der Pride Stage am Rathausplatz auf.

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Die Regenbogenparade findet heuer zum 30. Mal statt - und versteht sich weiterhin als klare politische Demonstration für die Rechte der LGBTQIA+ Community. "30 Jahre Regenbogenparade zeigen, wie viel unsere Community durch Sichtbarkeit, Protest und politischen Druck erreicht hat - und wie viel noch vor uns liegt", sagte Ann-Sophie Otte, Obfrau der Hosi Wien.

Die Parade geht mit Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt einher. Wie der ÖAMTC informierte, beginnen die Sperren um 8.00 Uhr und dauern bis in die Abendstunden. Da auch auf den Ausweichrouten dichter Verkehr erwartet wird, empfahl der Club auf die U-Bahn auszuweichen.

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