Tausende Teilnehmer bei Regenbogenparade in Wien erwartet

Die Regenbogenparade findet heuer zum 30. Mal statt - und versteht sich weiterhin als klare politische Demonstration für die Rechte der LGBTQIA+ Community. "30 Jahre Regenbogenparade zeigen, wie viel unsere Community durch Sichtbarkeit, Protest und politischen Druck erreicht hat - und wie viel noch vor uns liegt", sagte Ann-Sophie Otte, Obfrau der Hosi Wien.

Die Parade geht mit Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt einher. Wie der ÖAMTC informierte, beginnen die Sperren um 8.00 Uhr und dauern bis in die Abendstunden. Da auch auf den Ausweichrouten dichter Verkehr erwartet wird, empfahl der Club auf die U-Bahn auszuweichen.