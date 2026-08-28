Syrischer Kurdenführer zum Präsidentenberater ernannt

Abdi hatte am Dienstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede "das Ende des Einsatzes" der SDF und deren Auflösung "als unabhängige Streitmacht" verkündet. Der Schritt erfolge nach dem "Abschluss des Prozesses der Eingliederung unserer Streitkräfte in die Brigaden der syrischen Armee".

Nach dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hatten die Kurden im Norden des Landes eine Selbstverwaltung mit eigenen Institutionen und Streitkräften aufgebaut. 2015 wurden die SDF von den USA mit aufgebaut, die einen verlässlichen Partner im Kampf gegen die IS-Miliz suchten. SDF-Kämpfer hatten später einen erheblichen Anteil am militärischen Sieg der US-geführten internationalen Koalition über den IS.

In der Spitze verfügten die SDF über etwa 100.000 Kämpfer, sowohl Kurden als auch Araber, die große Teile des ölreichen Nordens und Nordostens Syriens kontrollierten. Die Türkei betrachtete die SDF jedoch als Verbündete der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Bedrohung an ihrer Grenze. Im Norden Syriens kämpften von der Türkei unterstützte Gruppen gegen die SDF, mehrfach stieß auch die türkische Armee in das Gebiet vor.

Nach dem Sturz von Syriens Machthaber Bashar al-Assad Ende 2024 unter al-Sharaas Führung wandten sich die USA dann den neuen Machthabern in Damaskus zu. Die Auflösung der SDF erfolgt auf Grundlage eines Abkommens, das die Kämpfer im Jänner nach gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Regierung in Damaskus geschlossen hatten. Al-Sharaa unterzeichnete zudem einen Erlass, der den Kurden umfassende Minderheitsrechte zusicherte.

Für den syrischen Übergangspräsidenten sind die Auflösung der SDF und die vereinbarte Eingliederung der kurdischen Verwaltung in den syrischen Staatsapparat ein großer Erfolg. Zugleich werden damit kurdische Hoffnungen auf Autonomie zunichte gemacht.