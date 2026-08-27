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Bosnisch-serbischer Kriegsverbrecher Mladić tot

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Ratko Mladic verstorben
©JERRY LAMPEN, APA, ANP
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Der bosnisch-serbische Ex-Armeechef und Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist tot. Der unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGH) zu lebenslanger Haft verurteilte Mladić starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag, wie der serbische Staatssender RTS am Donnerstag berichtete.

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Zuvor habe Mladić mehrere Schlaganfälle erlitten. Er war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden.

In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Einheiten im Sommer 1995 rund 8.000 bosniakische (muslimische) Männer und Burschen ermordet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

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