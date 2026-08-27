Bosnisch-serbischer Kriegsverbrecher Mladić tot

Zuvor habe Mladić mehrere Schlaganfälle erlitten. Er war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden.

In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Einheiten im Sommer 1995 rund 8.000 bosniakische (muslimische) Männer und Burschen ermordet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.