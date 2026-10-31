Selenskyj zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul

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Im Laufe des November sind Gespräche geplant, die auf eine Lösung des seit viereinhalb Jahren dauernden Krieges mit Russland abzielten. "Wichtige Verhandlungen werden in der Türkei stattfinden. Wir arbeiten auch daran, alle verfügbaren diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen", erklärte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir gehen davon aus, dass wir im November in der Lage sein werden, zu den Formaten überzugehen, die schon so lange diskutiert werden."
Der ukrainische Präsident hatte diese Woche die Hoffnung geäußert, dass ein trilaterales Treffen von Unterhändlern der Ukraine, Russlands und der USA zwischen dem 6. und 10. November in Abu Dhabi stattfinden könnte. Er wünsche sich außerdem, dass Europa in die Gespräche einbezogen werde. Die Türkei wiederum hat mehrfach ihre Unterstützung bei der Vermittlung von Gesprächen zur Beendigung des Krieges angeboten.
(X-Posts von Selenskyj auf X: https://go.apa.at/osJWlrun - https://go.apa.at/XJ3vxNfx)
This handout photograph taken by the Ukrainian Presidential Press Service on October 27, 2026 shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky attending a meeting with journalists in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS