Selenskyj zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul

Im Laufe des November sind Gespräche geplant, die auf eine Lösung des seit viereinhalb Jahren dauernden Krieges mit Russland abzielten. "Wichtige Verhandlungen werden in der Türkei stattfinden. Wir arbeiten auch daran, alle verfügbaren diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen", erklärte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir gehen davon aus, dass wir im November in der Lage sein werden, zu den Formaten überzugehen, die schon so lange diskutiert werden."

Der ukrainische Präsident hatte diese Woche die Hoffnung geäußert, dass ein trilaterales Treffen von Unterhändlern der Ukraine, Russlands und der USA zwischen dem 6. und 10. November in Abu Dhabi stattfinden könnte. Er wünsche sich außerdem, dass Europa in die Gespräche einbezogen werde. Die Türkei wiederum hat mehrfach ihre Unterstützung bei der Vermittlung von Gesprächen zur Beendigung des Krieges angeboten.

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