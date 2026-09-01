Schäden nach Angriff auf Umspannwerk in Deutschland

Nach Angaben des Netzbetreibers 50Hertz wurden mehrere Leitungen beschädigt. Es sei zu einer kurzzeitigen Leitungsunterbrechung gekommen, teilte das Unternehmen mit. Am frühen Nachmittag hieß es, alle Leitungen seien wieder in Betrieb. Die allgemeine Stromversorgung sei nicht beeinträchtigt.

Ein Sprecher des Kraftwerksbetreibers Leag sprach von einem Anschlag. In der Folge habe es einen technischen Ausfall eines Blocks des Kraftwerks gegeben. "Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft", erklärte er. Derzeit werde an der Wiederinbetriebnahme des Blocks gearbeitet.