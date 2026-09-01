ABO

Erneut Tanker in Straße von Hormuz angegriffen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Meerenge für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger essenziell
©Afp, -, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In der Straße von Hormuz ist erneut ein Öltanker angegriffen worden. Er sei während der Ausfahrt aus der Meerenge von "drei unbekannten Geschossen" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Dienstag. Der Vorfall habe sich rund 30 Kilometer östlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Es gebe keine Verletzten. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb unklar.

von

News auf Google bevorzugen

Er erfolgte, nachdem es in der Nacht auf Montag erstmals seit Ende Juli wieder zu gegenseitigen Angriffen zwischen dem Iran und den USA gekommen war. Das US-Militär attackierte dabei nach eigenen Angaben Einheiten der iranischen Revolutionsgarden, die Minen in der Straße von Hormuz legen wollten. Der Iran feuerte daraufhin mit Raketen auf Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Sie wurden jordanischen Angaben zufolge abgefangen.

Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Meerenge weitestgehend. Laut US-Medienberichten eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

A vessel is anchored off the coast of Sharjah in the United Arab Emirates on August 3, 2026. Iran's foreign ministry said on August 3 there were currently no negotiations with the United States but talks were taking place with Oman on management of the strategic Strait of Hormuz. Iran has kept control of Hormuz since the outbreak of the war in the Middle East on February 28. (Photo by AFP) /

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Dieses Archivbild zeigt Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt
Politik
Mindestens vier Tote bei Luftangriffen auf Region Kiew
Daniel Driscoll verlässt sein Amt
Politik
Staatssekretär des US-Heeres reicht Rücktritt ein
Der Ballsaal soll privat finanziert werden
Politik
Oberstes US-Gericht erlaubt Weiterbau von Trumps Ballsaal
Die Verteidiungsminister treffen sich in Irland (Symbolbild)
Politik
EU-Verteidigungsminister beraten Ukraine-Unterstützung
Am Persischen Golf wird wieder geschossen
Politik
USA und Iran greifen einander erstmals seit Wochen wieder an
Trauer um Opfer von israelischen Luftangriffen in Gaza
Politik
Hamas: Fünf Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER