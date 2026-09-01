Norwegens neuer König Haakon VIII. auf Verfassung vereidigt

Als König Haakon am Dienstag zu Mittag in einer offenen Limousine vom Schloss zum Parlament fuhr, um dort den Eid abzulegen, hatten sich viele Menschen am Straßenrand versammelt, um einen Blick auf den neuen Monarchen zu erhaschen. Über einen roten Teppich schritt Haakon anschließend in das Parlament. Haralds Witwe Königin Sonja sowie die Kinder des Königs, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, begleiteten Haakon.

Nach dem Tod seines Vaters Harald V. am Freitag war Haakon zwar sofort König geworden. Zum Thronwechsel gehört aber auch der Eid auf die Verfassung. Im Parlament sprach Haakon die Worte: "Ich gelobe und schwöre, das Königreich Norwegen gemäß seiner Verfassung und seinen Gesetzen zu regieren, so wahr mir der allmächtige und allwissende Gott helfe!" Der neue König wiederholte außerdem seinen Wahlspruch "Alles für Norwegen", den er von seinem Vater übernommen hat.

Die neue Kronprinzessin Ingrid Alexandra stand während des Eids im Parlament neben ihrem Vater. Sie sollte im Laufe des Tages schriftlich ebenfalls einen Eid ablegen. In der ersten Kabinettssitzung werde der König darüber informieren, dass der Eid unterzeichnet und an das norwegische Parlament übermittelt wurde, teilte das Königshaus mit.

König Harald V. war am frühen Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren im Krankenhaus gestorben. Der Sarg des alten Monarchen war am Montag in einer andächtigen Zeremonie von einem Salon des Osloer Schlosses in die Schlosskapelle gebracht worden. An der Prozession hatten neben Königin Sonja die Kinder und Enkel des Königs sowie die neue Königin Mette-Marit teilgenommen. Anschließend hatte sich das neue Königspaar gemeinsam mit Königin Sonja und Haakons Schwester Prinzessin Märtha Louise dem Volk auf dem Schlossplatz in Oslo gezeigt.

Aufsehen erregt hatte, dass auch Mette-Marits Sohn Marius Borg Höiby den Sarg begleitete. Der 29-Jährige war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Derzeit sitzt Höiby seine Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel in Schloss Skaugum, dem Zuhause des Königspaares, ab. Für die Sarg-Prozession und für die Beisetzung von König Harald V. am 9. September hat er Ausgang bekommen.

Die ersten Gäste haben sich für das Begräbnis bereits angekündigt: Das dänische Königspaar Frederik und Mary reist dafür an. Bis zum Tag vor dem Begräbnis kann sich das Volk ab Dienstagnachmittag in der Schlosskapelle von dem Monarchen verabschieden: Dort dürfen Besucherinnen und Besucher langsam an dem geschlossenen Sarg des Monarchen vorbeigehen, um Harald persönlich die letzte Ehre zu erweisen. Viele Menschen standen dafür schon am Mittag an.

Nach dem Tod des äußerst beliebten Königs Harald V. hat die norwegische Monarchie weiter an Rückhalt gewonnen. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Norstat unterstützen 72 Prozent, also fast drei Viertel der Norweger die Monarchie in ihrem Land. Nur 20 Prozent der Befragten sprachen sich für eine andere Staatsform aus, acht Prozent waren unentschieden. Die neue Königin Mette-Marit wird aus gesundheitlichen Gründen bei der Vereidigung ihre Mannes indes am Dienstag fehlen. Infolge mehrerer Skandale war die Zustimmungsrate für die norwegische Monarchie im Februar auf 60 Prozent gesunken. 27 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des skandinavischen Landes wünschten sich damals eine andere Staatsform.