EU-Verteidigungsminister beraten Ukraine-Unterstützung

Weitere Themen sind laut Ratsagenda die Weiterführung der UN-Mission im Libanon und das Thema Weltraum in Bezug zu Sicherheit und Verteidigung. "Wichtig ist für mich bei diesem Treffen besonders, wie es mit unserer Mission im Libanon weitergehen wird. Österreich stellt bei diesem Einsatz die Logistik und wird daher auch als Letztes den Einsatzraum verlassen. Es muss hier einen geordneten Übergang geben, und insbesondere der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten muss im Fokus stehen", so Ministerin Tanner im Vorfeld. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas wird das Treffen gemeinsam mit der zuständigen irischen Ministerin Helen McEntee leiten.