ABO

Sporrer will auf einen Schlag 500 Häftlinge entlassen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Gefängnisse sind derzeit von einem Überbelag geplagt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Zur Entlastung der österreichischen Gefängnisse plant Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) die Entlassung von rund 500 Häftlingen. Eine Sprecherin der Ministerin bestätigte der APA am Freitag Angaben aus einem Interview mit der Tageszeitung "Kurier". Das Ministerium arbeite an "Maßnahmen, um eine einmalige Haftentlassung zu bewerkstelligen", sagte Sporrer dort. "Das betrifft Personen, die sich im Strafvollzug etwa bei Freigängen bewährt haben."

von

"Sexual-, Terror- oder schwere Gewaltdelikte sind natürlich ausgeschlossen", beruhigte sie. Laut Ministerium ebenfalls von der Maßnahme ausgeschlossen sein sollen Insassinnen und Insassen, die aufgrund von Delikten nach dem Verbotsgesetz hinter Gittern sind, sowie gefährliche Rückfalltäter. Auch Personen in elektronisch überwachtem Hausarrest kämen dafür nicht in Frage, hieß es dazu aus dem Ministerium gegenüber der APA.

Die Entlassung sei auch an die erfolgreiche Absolvierung von Lockerungs- und Resozialisierungsschritten geknüpft. "Die Sicherheit der Bevölkerung bleibt durch diese Maßnahme gewahrt, bei der im Einzelfall selbstverständlich alle Sicherheitsaspekte geprüft werden", ergänzte die Sprecherin. "Der Vorschlag des Bundesministeriums für Justiz für eine einmalige vorzeitige Entlassung ist derzeit noch in Vorbereitung innerhalb der Bundesregierung. Bei den genannten Zahlen handelt es sich um derzeitige Schätzungen", wurde auf Anfrage mitgeteilt.

Aktuell befinden sich 9.124 Häftlinge in den österreichischen Gefängnissen (Stand 1. Juni 2026). Sporrers Vorschlag würde demnach für eine Reduktion des Belags um rund 5,5 Prozent sorgen.

Wie die APA Anfang Juni berichtet hatte, verzeichnete das Justizministerium zuletzt wieder einen Anstieg der Belagszahlen. Mit Stichtag 1. Juni lag die Auslastung der Gefängnisse bei 108,34 Prozent. Die Volksanwaltschaft, aber auch die GÖD-Justizwachegewerkschaft hatten in der Vergangenheit immer wieder Alarm aufgrund der Situation im Strafvollzug geschlagen. Sporrer hatte im Februar ein breites Maßnahmenbündel zur Entlastung der Haftanstalten angekündigt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
ÖWF-Direktor Gernot Grömer (Archivbild)
Technik
Österreichisches Weltraum Forum mit neuen Mars-"Analog-Astronauten"
Lebende Tintinne aufgenommen von Maximilian Ganser
Technik
Salzburger Forscherteam löste Rätsel planktischer Einzeller
Schattige Parks lindern Hitze in den Städten
Technik
27 von 80 untersuchten Städten hitzebelastet
Elritzen leben in Schwärmen
Technik
Bürger auf der Spur der Elritzen
Hohe Auszeichung für Forscher der WU
Technik
"Nobelpreis für Statistik" an WU-Forscher
Heuschrecken in der Pfanne
Technik
Rationale Infos steigern Hang zum Insektenessen kaum
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER