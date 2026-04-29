2nd Opinion: Mission erfüllt, Partei tot

Der 1. Mai ist für die internationale Arbeiterbewegung, als deren kulturelle Schwundstufe man die spätmoderne internationale Sozialdemokratie verstehen kann, ein besonderer Tag. Vor genau 140 Jahren begannen am 1. Mai die Massenstreiks amerikanischer Industriearbeiter in Chicago und anderen Städten zur Durchsetzung des 8-Stunden-Arbeitstages.

Wenige Tage später kam es in Chicago zum Haymarket-Massaker, bei dem durch eine detonierende Bombe Demonstranten und Polizisten ums Leben kamen. Die darauffolgende Hinrichtung mehrerer Gewerkschafter fungiert bis heute als eines der blutigen Symbole des Arbeiterkampfes.

Propagandashows

Die wiederkehrenden 1.-Mai-Kundgebungen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen wurden von den sozialistischen Regimen des 20. Jahrhunderts zu Propagandashows umfunktioniert. In Russland wurde der 1. Mai schon unmittelbar nach der Oktoberrevolution zum gesetzlichen Feiertag. In Deutschland und Österreich erklärten der Nationalsozialismus und der Ständestaat zeitgleich, nämlich 1933, den 1. Mai zum Feiertag.

In Deutschland wurden ironischerweise am 2. Mai 1933 die Gewerkschaften verboten, in Österreich kam es im Februar 1934 zum Bürgerkrieg. Nur im Mutterland des 1. Mai legt man bis heute Wert auf Distanz zur sozialistischen Tradition: Der „Labor Day“ wird dort erst im September begangen.

Werner, der Kurs stimmt

Auf dem Wiener Rathausplatz wird am 1. Mai jährlich eine Art öffentliche Wasserstandsmessung der Beliebtheit des mehr oder weniger großen Vorsitzenden durchgeführt. Vor genau 10 Jahren fiel die Wasserstandsmeldung für den damals amtierenden SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann eher ungünstig aus.

Die Pro-Faymann-Plakate mit den Worten „Werner, der Kurs stimmt“ (es ging damals, man staune, um den Kurs der SPÖ in Sachen Migrationspolitik) gerieten vor dem Hintergrund des anschwellenden Pfeifkonzertes zum selbstironischen Desaster, Faymann trat eine Woche später entnervt von allen Ämtern zurück und äußerte sich nie mehr über die österreichische Politik.

Sein Nachfolger wurde Christian Kern, der sich als ÖBB-Chef die Unterstützung etlicher Landesorganisationen gesichert hatte, böse Zungen behaupten, dass dazu auch die Initiative der Staatsbahn zur Generalsanierung der Bahnhöfe in den Landeshauptstädten beigetragen habe. Kern war nach den Wahlen 2017 auch schon wieder Geschichte, sein Versuch, es 10 Jahre später noch einmal zu versuchen, scheiterte an seiner inzwischen sattsam bekannten Mut-Askese.