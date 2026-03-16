Die Grünen und ihre thematische Lücke

Im deutschen Baden-Württemberg mögen sich die Grünen bei einer Landtagswahl gerade knapp, aber doch auf Platz eins behautet haben und damit mit Hilfe der CDU wohl auch künftig den Ministerpräsidenten stellen. Ihre Kolleginnen und Kollegen in Österreich können sich jedoch nicht nur freuen darüber: Er erinnert sie daran, wie weit sie von Vergleichbarem entfernt sind.

Davon, stärkste Partei zu sein, genauso wie davon, groß Regierungsverantwortung zu tragen; und sei es nur als Juniorpartner: Auf Bundesebene und in den Ländern wird es in absehbarer Zeit kein Zurück zu Schwarz-Grün geben. In der ÖVP hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass man dadurch nur noch mehr Stimmen an die FPÖ verlieren würde. Also bleibt den Grünen einzig die Regierungsbeteiligung im Burgenland, an der Seite des dort allmächtigen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ).