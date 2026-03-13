2nd Opinion: Selbstverwirklichungsmaschine

Es gibt nämlich in einer zivilisierten Gesellschaft nur zwei Möglichkeiten: Entweder der ORF-Generaldirektor hat sich erwiesenermaßen einer Mitarbeiterin gegenüber in sexueller Weise unangemessen verhalten und gesteht das auch, dann muss er fristlos entlassen werden. Sollte das unklar sein oder der Beschuldigte sich unschuldig erklären, muss man es auf dem Gerichtsweg klären. Bis dahin muss der Generaldirektor suspendiert werden, anstehende Wahlen müssten allenfalls bis zur Klärung verschoben werden, denn ein politischer Abschuss durch solche Vorwürfe knapp vor einer Wahl wäre verwerflich.

Alles, was sich in den ersten Stunden und Tagen dieser Staatsaffäre abgespielt hat, zeigt, dass wir noch immer in einem Operettenstaat leben, in dem wechselseitige Abrechnungen zwischen mittelmäßigen Figuren, zwielichtige Deals zwischen halbseidenen Advokaten, die unangemessene Wichtigmacherei öffentlicher Funktionäre, die von der Sache keine Ahnung, aber ein übergroßes Ego haben, und Managern von Milliardenunternehmen mit dem Schulbewusstsein einer Stubenfliege leben.

Die von Politik und ORF-Management oft ventilierte Idee, dass der ORF so etwas wie die Selbstverständigungsmaschine unserer Gesellschaft wäre, in der wir den Stand unseres Bewusstseins, das Ausmaß unserer Wünsche, den Realitätsgehalt unserer Vorstellungen und den unverbrüchlichen Kern unseres moralisch-politischen Betriebssystems mit­einander aushandeln – und zwar in allen möglichen Formen vom fröhlichen Fest bis zur intellektuellen Rauferei –, wurde durch die jüngste Affäre bis zur Kenntlichkeit entstellt. Der ORF ist nach wie vor keine Selbstverständigungsmaschine für unsere Gesellschaft, sondern eine Selbstverwirklichungsmaschine für machtpolitisch anpassungsfähige Journalisten mit überschießenden Moralbedürfnissen. Das hat sich einfach so ergeben, weil es im ORF schon lange keine publizistische Instanz an der Spitze gibt, die sich über den Sinn der Sache Gedanken macht, sondern ausschließlich mittelmäßige Typen mit Überlebens­instinkt.

Entscheiden müsste eigentlich die Politik, aber Gerd Bacher hatte immer recht, als er sagte: Den Politikern geht es nicht darum, wie es dem ORF geht. Es geht ihnen ausschließlich darum, wie es Ihnen im ORF geht.