Der Fall in Wien zeige "einmal mehr, wie wichtig konsequente Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sind", so Holzleitner und Königsberger-Ludwig. Nach den Vorstellungen der beiden Regierungsmitglieder sollen zwei Substanzen, die häufig mit K.o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, künftig nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen.

"Der Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt muss auch dort ansetzen, wo Täter an ihre Tatmittel gelangen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Substanzen, die dazu missbraucht werden, Frauen wehrlos zu machen, so leicht verfügbar sind", betonte Holzleitner.

"Mit einer Verschärfung des NPSG werden wir das Problem der K.o.-Tropfen nicht aus der Welt schaffen. Aber wir können einen konkreten Schritt setzen, um den Zugang zu diesen Substanzen zu erschweren. Deutschland hat hier bereits gehandelt, und ich möchte, dass Österreich nachzieht", erläuterte Königsberger-Ludwig.

K.o.-Tropfen sind ein Sammelbegriff für verschiedene Mittel, die missbraucht werden, um Menschen wehrlos zu machen. Zwei dieser Substanzen sind GBL (Gamma-Butyrolacton) und BDO (1,4-Butandiol). Sie zählen laut Innenministerium zu den besonders relevanten Substanzen im Zusammenhang mit K.o.-Mitteln. Ursprünglich handelt es sich dabei um Industriechemikalien: GBL wird vor allem als Lösungs- und Reinigungsmittel verwendet, BDO insbesondere in der Kunststoffproduktion. Im menschlichen Körper werden beide Substanzen in den Wirkstoff GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure / 4-Hydroxybutansäure) umgewandelt, der Benommenheit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken verursachen kann. Deutschland habe deshalb im April 2026 den Zugang zu diesen beiden Substanzen gesetzlich eingeschränkt.

Holzleitner und Königsberger-Ludwig fordern nun entsprechende Regelungen für Österreich. Konkret soll für GBL und BDO mit einer Konzentration von über 20 Prozent ein bundesweites Verkaufsverbot an Privatpersonen gelten. Das umfasst auch den Online- und Versandhandel sowie den Verkauf über Automaten. Darüber hinaus soll die Abgabe an Minderjährige ausdrücklich verboten werden. "Die legitime gewerbliche, industrielle und wissenschaftliche Verwendung sowie der Handel zwischen Unternehmen sollen weiterhin möglich bleiben", hieß es.

Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski hatte erst am Samstag nach dem Fall in Wien Kritik an den Regierungsparteien geübt, die am Freitag ein Maßnahmenpaket der Grünen zum Schutz vor K.o.-Tropfen "erneut vertagt" hätten. "Während Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, werden konkrete Maßnahmen zu ihrem Schutz auf die lange Bank geschoben. Das ist unerträglich", kritisierte Disoski. Auch im Antrag der Grünen waren gesetzliche Beschränkungen beim Zugang zu K.o.-Substanzen enthalten.