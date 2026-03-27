Social-Media-Verbot: Zentrale Fragen bleiben offen

Die Bundesregierung hat ein Verbot der Nutzung von Social-Media-Plattformen für unter 14-Jährige angekündigt. Vizekanzler Andreas Babler, Digital-Staatssekretär Alexander Pröll und Bildungsminister Christoph Wiederkehr begründeten den Schritt mit Risiken durch Plattformmechanismen und problematische Inhalte. Wie das Verbot konkret umgesetzt werden soll, ist allerdings noch weitgehend offen. Ein Gesetzesvorschlag soll bis Ende Juni vorliegen.

Geplant ist, Plattformen nach ihrer Funktionalität zu erfassen. Betroffen wären demnach insbesondere Anbieter, die mit algorithmischen Mechanismen arbeiten, um die Verweildauer zu erhöhen, oder die als potenzielle Einfallstore für Missbrauch gelten. Eine abschließende Liste konkreter Plattformen wurde nicht genannt.