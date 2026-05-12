Wie (un)abhängig sind NGOs?

Österreichs Sozialstaat steht, grob gesagt, zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite die USA: Der Staat zahlt (fast) nichts und private Organisationen tragen den Löwenanteil der sozialen Absicherung. Dafür kann ein Spitalsaufenthalt dort vor allem für arme Menschen schnell zum finanziellen Notfall werden.

Die andere Seite der Medaille findet sich in Skandinavien: Der Staat zahlt (fast) alles und private Organisationen spielen kaum eine Rolle. „Aber auch dort ist das mittlerweile nicht mehr finanzierbar“, sagt Meyer. „Auch diese Länder, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, wenden sich schon langsam dem sogenannten korporatistischen Wohlfahrtsstaatmodell zu.“

Österreich ist so ein korporatistischer Wohlfahrtsstaat – hier wird kooperiert, wie der Name schon sagt. Und zwar zwischen Staat und gemeinnützigen Organisationen. Hauptmerkmal ist laut Meyer, „dass die Leistungen vielfach von privaten Organisationen erbracht werden und der Staat zahlt. Also der Staat zahlt nicht alles, aber er zahlt viel“. Und was er nicht zahlt, wird häufig über Spenden finanziert.