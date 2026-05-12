„Die meisten NGOs wären wahrscheinlich komplett eingegangen“

Herr Schindlauer, durch den Förderungsstopp der Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) mussten Sie vorsorglich alle Mitarbeitenden kündigen. Wie sieht der Arbeitsalltag bei ZARA gerade aus?

Die Kündigungen sind ausgesprochen und die Fristen laufen, was bedeutet, dass vorerst alle weiterarbeiten. Dennoch herrscht bei uns große Unsicherheit. Wir befinden uns jetzt in einem Relaunch und bereiten Anträge in verschiedenen Ministerien vor, um den Betrieb ordnungsgemäß abzuwickeln. Da der Vorstand parallel zu den laufenden Jobs ehrenamtlich tätig ist, ist das Krisenmanagement in diesem Ausmaß, sagen wir, herausfordernd. Wie es konkret weitergeht, ist gerade noch nicht klar.

Was bedeutet das für Opfer von digitaler Gewalt, die bei Ihnen anrufen – erreichen die noch jemanden?

Sie erreichen schon jemanden, aber im Moment können wir Fälle jedoch nur dokumentieren und keine kostenlose Beratung oder Prozessbegleitung anbieten. Durch die mediale Präsenz sind die Meldungen massiv angestiegen. Dass wir jetzt nur gedrosselt arbeiten können, ist bitter, denn diese Hilfe ist das Herzstück unserer Arbeit. Wir hoffen jedoch, in etwa zwei Wochen wieder voll operativ arbeiten zu können.

Der Förderstopp erreichte Sie erst im April, rückwirkend für das laufende Jahr. Wie konnte es dazu kommen?

Der Stopp war ein massiver Schock. Bei der Weise, wie Hass im Netz gerade überall thematisiert wird, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass wir keine Förderung mehr erhalten. Das war keine beidseitige Kommunikation, sondern eine einseitige Entscheidung. Unser Antrag stammt vom Oktober des Vorjahres. In der Vergangenheit wussten wir Ende des Jahres bereits, wie es weitergeht.

Was war anders?

Diesmal hieß es, man müsse die Entscheidung einer neuen Taskforce abwarten – wir sind eigentlich stärker als sonst davon ausgegangen, dass alles funktioniert. Da wir ohnehin die ersten drei Monate zwischenfinanzieren müssen und laufende Arbeitsverträge mit Fristen haben, ist durch die späte Absage eine Finanzierungslücke von mindestens fünf Monaten entstanden. Nur dank der vielen Spenden konnten wir die Zahlungsunfähigkeit bisher abwenden. Die meisten NGOs wären wahrscheinlich komplett eingegangen.