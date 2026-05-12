Schmucke Orte des Schreckens: Das kontaminierte Erbe der NS-Gebäude

Mauern können schweigen – sie können aber auch zum Erzählen gebracht werden. „Gebäude sind Kristallisationspunkte der Erinnerungskultur“, sagt Barbara Stelzl-Marx, Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung und Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Graz.

Für ein Forschungsprojekt der Bundesimmobiliengesellschaft BIG hat sie mit ihrem Team erstmals den „historischen Geigerzähler“ an 74 ausgewählte Gebäude im öffentlichen Eigentum gehalten und deren Nutzung in der NS-Zeit untersucht. Was sie gefunden hat? Bis auf zwei Fälle ein „kontaminiertes Erbe“. Hier wurde gefoltert, Zwang ausgeübt, nahmen Deportationen ihren Ausgang.

Und es gibt oft eine fragwürdige Kontinuität in der weiteren Nutzung dieser Bauwerke: Polizeistationen der Nazi-Zeit blieben auch nach dem Krieg Polizeistationen, Kasernen blieben Kasernen, Bezirksgerichte Bezirksgerichte. Man könnte das mit baulichen Gegebenheiten argumentieren. Allerdings blieb oft auch das Personal weitgehend gleich.

In einem anderen Fall zeigt sich die Banalität des Bösen in der Weiternutzung: Die Wiener Prinz-Eugen-Straße 12 war in den 1930er-Jahren die Zentrale der „Österreichischen Turn- und Sportfront“, nach dem Anschluss 1938 Sitz des „Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen“ – und bald nach dem Krieg einfach das „Haus des Sports“.