Causa Wöginger: Die ÖVP steht sich selbst im Weg

Für die Richterin und zwei Schöffenrichter stand fest, dass er 2017 aus parteipolitischen Motiven bei Thomas Schmid, dem damaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, interveniert hat, um einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten eines Finanzamts zuzuschanzen.

Es habe sich ausschließlich um die Weiterleitung eines Bürgeranliegens gehandelt, hatten Wöginger, Stocker und ÖVP immer wieder erklärt. In Wirklichkeit hat es ihrem Selbstverständnis entsprochen. Macht ist demnach vor allem dazu da, um zum Vorteil von Partei und Funktionären eingesetzt zu werden.

Es kommt Stocker daher auch nicht in den Sinn, Berichten entgegenzutreten, dass die ÖVP ein informelles Vorschlagsrecht für den künftigen ORF-Generaldirektor habe und er einen Kandidaten, eine Kandidatin suche. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Was es nicht ist: Es wäre Sache des formell unabhängigen ORF-Stiftungsrats, sich darum zu kümmern.