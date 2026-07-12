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Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

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Ministerpräsidentin Swyrydenko muss gehen
©APA/APA/AFP/TETIANA DZHAFAROVA
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er wolle Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko sowie die Chefs einiger Strafverfolgungsbehörden austauschen, teilte Selenskyj am Sonntag auf der Plattform X mit. Er danke Swyrydenko für ihre Arbeit. Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos.

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Die 40-Jährige ist erst seit Juli 2025 als Ministerpräsidentin im Amt. Zuvor war sie Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin der Ukraine. Als Regierungschefin löste sie Denys Schmyhal ab, den Selenskyj bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ernannt hatte.

Er habe Swyrydenko eine neue Aufgabe bei den Beziehungen zu einem wichtigen Partner angeboten, schrieb Selenskyj. Er erwarte, dass das Parlament den entsprechenden Änderungen in der Regierung zustimme. Weitere Details gab er zunächst nicht bekannt.

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