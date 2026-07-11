Kiew erneut unter Beschuss

Ein Reporter berichtete von mehreren Angriffswellen. Bei den nächtlichen Attacken sei es in mehreren Bezirken zu Bränden gekommen. Nach vorläufigen Angaben Tkatschenkos gab es Schäden in einem Stadtbezirk im Ostteil der Stadt. Im Westteil Kiews brach demnach ein Brand in einem Bürogebäude aus. Zudem sei ein unbewohntes Gebäude beschädigt worden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.