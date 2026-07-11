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Investmentexperte mit Regierungsbildung in Moldau beauftragt

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Tofan bei der Pressekonferenz zu seiner Ernennung als Premier
©APA/APA/AFP/ELENA COVALENCO
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Die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat den Investmentexperten und Unternehmer Vasile Tofan am Samstag mit der Regierungsbildung beauftragt. Tofan steht der pro-europäischen Regierungspartei Aktion und Solidarität (PAS) nahe, die ihn am Vortag während der formellen Konsultationen mit den Fraktionen als Premierminister vorgeschlagen hatte.

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Der 44-Jährige dankte in einer ersten Reaktion Präsidentin Sandu für das in ihn gesetzte Vertrauen und stellte klar, dass die Unterzeichnung des Beitrittsabkommens der Republik Moldau zur Europäischen Union im Jahr 2028 für ihn höchste Priorität habe.

Der designierte moldauische Premier studierte an der Erasmus Universität Rotterdam und an der Harvard Business School, er ist Senior Partner sowie Mitglied des Investitionskomitees des Finanzinvestors Der designierte moldauische Premier studierte an der Erasmus Universität Rotterdam und an der Harvard Business School, er ist Senior Partner sowie Mitglied des Investitionskomitees des Finanzinvestors Horizon Capital. Tofan verfüge über eine solide Erfahrung im Business-, Management- und Investitionsbereich, er werde die Bemühungen der Republik Moldau um eine europäische Integration intensivieren, sagte PAS-Chef Igor Grosu gegenüber Medien.

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