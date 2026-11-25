In der Regionalhauptstadt Saporischschja traf ein Angriff am Morgen nach Angaben von Gouverneur Mychajlo Semikin ein Wohngebäude. Dabei seien sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Bei einem Beschuss eines Wohnhauses am Dienstag waren mindestens 50 Menschen verletzt worden. Dem stellvertretenden Energieminister Artem Nekrassow zufolge haben die Attacken zudem zum 17. Mal in diesem Jahr die externe Stromversorgung des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja gekappt.

Russische Angriffe legten darüber hinaus die Stromerzeugung in einem Wärmekraftwerk des Versorgers DTEK lahm und beschädigten dessen Anlagen schwer, wie das Unternehmen mitteilte. Den Standort nannte DTEK nicht. Zudem lösten die Attacken einen Großbrand in einer Gasförderanlage von Naftogaz in der zentralukrainischen Region Poltawa aus. Der Betrieb dort sei eingestellt worden. Naftogaz-Chef Serhij Fedorenko warf Russland vor, die Gasförderung gezielt zu attackieren, um den Menschen in der Ukraine im Winter die Heizwärme zu entziehen. Angesichts des landesweiten Wintereinbruchs erhöhen die jüngsten Angriffe den Druck auf das angeschlagene ukrainische Energiesystem.

Im Süden der Ukraine griffen russische Streitkräfte Korezkyj zufolge Logistikrouten an und trafen zivile Einrichtungen sowie Wohngebäude. In Odessa und seinen Vororten beschädigte ein massiver russischer Drohnenangriff zivile Einrichtungen sowie die Energieinfrastruktur, wie Regionalgouverneur Oleh Kiper erklärte. In der Stadt wurde ein Wohnkomplex getroffen, zwei Frauen erlitten Splitterverletzungen. In den Vororten wurden ein Logistikunternehmen und eine Fabrik für Papierprodukte in Mitleidenschaft gezogen. DTEK zufolge fiel in Teilen von zwei Bezirken Odessas der Strom aus, während einige kritische Infrastruktureinrichtungen nur eingeschränkt funktionierten.

Unterdessen beschädigte auch die Ukraine nach Angaben des Kiewer Generalstabs bei Gegenangriffen mehrere Kampfjets und zwei Raffinerien in Russland. Ukrainische Attacken hätten einen Militärflugplatz in der russischen Region Nischni Nowgorod getroffen, teilte der Generalstab mit. Von dort würden Kampfjets MiG-31 mit Hyperschallraketen vom Typ Kinschal aufsteigen, um die Ukraine anzugreifen. Drei dieser Kampfjets und zwei Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 sollen demnach nicht mehr flugfähig sein. Das Ausmaß der Schäden werde noch präzisiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das russische Verteidigungsministerium nannte in seiner täglichen Aufzählung der Regionen, über denen ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien, auch das Gebiet Nischni Nowgorod. Weitere Angaben aus Russland gab es zunächst nicht.

Der Generalstab sprach außerdem unter anderem von Angriffen auf zwei Raffinerien im russischen Gebiet Samara. In der Folge sei es zu Bränden gekommen. Den Angaben nach wurden bei der Raffinerie in der Gebietshauptstadt Samara eine Verarbeitungsanlage und zwei Tanks getroffen. Ein Feuer sei festgestellt worden. Bei der Raffinerie in Sysran war die Rede von einem Großbrand und mehreren getroffenen Anlagen.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldete mit Verweis auf Behördenangaben, dass infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf die Region Samara ein Mensch ums Leben gekommen sei. Über dem Gebiet seien mehr als 145 ukrainische Drohnen abgewehrt worden. Zudem seien sechs mehrstöckige Wohnhäuser beschädigt worden.

Beide Raffinerien waren schon mehrfach in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew setzt in seinem Abwehrkampf vor allem auf Angriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit sollen einerseits der Nachschub für russische Truppen erschwert und andererseits die Einnahmen aus dem Energiegeschäft für Moskaus Kriegskasse geschmälert werden. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.