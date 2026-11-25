Am Dienstag hatte Israel den Hamas-Generaldirektor für Innere Sicherheit, Naim Abu Nahal, getötet. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz des Gazastreifens hatte zuvor mitgeteilt, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus im Flüchtlingslager Al-Shati westlich der Stadt Gaza ein Mann, seine Frau und die zwei gemeinsamen Töchter getötet worden seien. Die getöteten Mädchen waren nach Angaben des Zivilschutzes 13 und 15 Jahre alt. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden. Das Innenministerium bestätigte, dass es sich bei den Toten um al-Uf und seine Familie handelte.

Bei zwei weiteren israelischen Angriffen wurden laut Zivilschutz drei weitere Menschen getötet. Insgesamt gab es demnach sieben Todesopfer, darunter zwei Brüder, die in einem Auto in der Stadt Gaza getötet wurden, sowie ein getöteter Mann in einem Flüchtlingslager im Norden des Gebiets. Die Armee erklärte, sie habe "Hamas-Terroristen in dem Gebiet" ins Visier genommen.

Am Dienstag war bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen der Hamas-Sicherheitschef Abu Nahal getötet worden, der erst zwei Monate zuvor ins Amt gekommen war. Das Innenministerium des Gazastreifens erklärte, der Generaldirektor für Innere Sicherheit sei bei einem Luftangriff in der Stadt Gaza getötet worden. Die israelische Armee erklärte, sie habe einen "ranghohen Terroristen" der Hamas getötet. Auch bei der Tötung von al-Uf sprach die Armee von einem "Terroristen", Abu Nahal bezeichnete sie als dessen "Kommandanten".

Das israelische Militär beschuldigt die Hamas, die Abteilung für Innere Sicherheit dazu zu nutzen, den Gazastreifen mit eiserner Faust zu regieren und "Gegner der Hamas zu exekutieren und Foltereinrichtungen zu unterhalten, um Proteste gegen die Herrschaft der Hamas zu unterdrücken".

Seit mehr als einem Jahr gilt formell eine Waffenruhe im Gazakrieg, der durch den von der Hamas im Oktober 2023 verübten Großangriff auf Israel ausgelöst worden war. Beide Seiten werfen sich gegenseitig immer wieder Verstöße gegen die Waffenruhe vor.

Einer Zählung auf Grundlage von Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums zufolge wurden seit Beginn der Feuerpause mehr als 1.650 Palästinenser getötet. Die Vereinten Nationen schätzen diese Zahl als glaubwürdig ein. Die israelische Armee gab im selben Zeitraum den Tod von sieben Soldaten sowie eines zivilen Beschäftigten bekannt.