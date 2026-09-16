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CDU-Granden stellen sich hinter deutschen Kanzler Merz

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Die Debatte um den deutschen Kanzler soll eingestellt werden
©APA, dpa, Michael Kappeler
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Die CDU-Ministerpräsidenten stützen den deutschen Bundeskanzler und ihren Parteichef Friedrich Merz: Die Menschen könnten darauf vertrauen, dass man ihre Probleme angehen werde, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung. "Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", wird darin betont. Damit folgen die Landeschefs nach einigem Zögern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der Schwesterpartei CSU.

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Dieser hatte Merz am Dienstag unter anderem vor dem Hintergrund der verlorenen Landtagswahl im Sachsen-Anhalt, bei der die AfD die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt hat, ausdrücklich seine Unterstützung ausgesprochen und die CDU aufgefordert, ihre Personaldiskussionen um den Kanzler einzustellen. Nachdem etliche CDU-Politikerinnen und -Politiker in den vergangenen Tagen eine vor allem partei- und innenpolitische Debatte um Merz geführt hatten, betonen die acht CDU-Landeschefs nun, dass Deutschland auch in Zukunft "eine stabile und handlungsfähige Bundesregierung mit eigener Mehrheit im Bundestag" brauche.

In Polen, Italien, Spanien und Griechenland fänden im nächsten Jahr Parlamentswahlen, in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt, deren Ausgang ungewiss sei. "Umso mehr wird es auf ein stabiles und starkes Deutschland im geeinten Europa ankommen." Die CDU sei dabei zur Zusammenarbeit "mit allen demokratischen Kräften bereit". Hintergrund ist der Unvereinbarkeitsbeschluss für eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußen-Partei AfD und den Linken.

Es brauche einen Weg "zu neuem Vertrauen der Menschen in die Christdemokratie". Dieser führe über das Zuhören und politisches Handeln, "nicht über Personaldiskussionen". Vertrauen werde wieder entstehen, wenn Politik die Probleme und Fragen löse, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen. "Das ist die feste Überzeugung von uns, den Ministerpräsidenten aus der CDU, und das ist die gemeinsame Verantwortung aller Christdemokraten für unser Land." Zuvor hatte CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei betont, dass die Bundestagsfraktion hinter Merz stehe.

Unterzeichnet haben den Brief die CDU-Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hessen, Sachsen-Anhalt und Berlin.

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