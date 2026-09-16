Schwedens Mitte-Links-Opposition gewinnt Parlamentswahl

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Der rechte Block von Ministerpräsident Ulf Kristersson, dem auch die rechtsextremen Schwedendemokraten angehören, steuert Daten der Wahlbehörde zufolge auf 174 Mandate zu. Lediglich 26.169 Stimmen trennten die beiden Lager Mittwochnachmittag.
"Die Wahrscheinlichkeit einer Wende ist zum jetzigen Zeitpunkt so gering, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass die Opposition bei dieser Wahl die meisten Sitze erringen wird", berichtete SVT Mittwochabend weiter. Die Wahlbehörde zählt derzeit noch die letzten per Brief oder aus dem Ausland eingegangenen Stimmen aus. Es könnte noch bis Donnerstag dauern, bis das endgültige Ergebnis feststeht.
Sweden's Social Democratic Party leader Magdalena Andersson speaks during the Social Democrats' election night party in Stockholm on September 13, 2026. Sweden's general election was too close to call early on September 14, 2026, as the incumbent prime minister and the left-wing opposition leader both said they were ready to govern and the far right was seen losing ground. With more than 90 percent of votes counted, four opposition parties led by Social Democratic leader Magdalena Andersson, held a three-seat majority in the 349-seat parliament over Prime Minister Ulf Kristersson's right-wing alliance, which includes the anti-immigration Sweden Democrats. (Photo by Jonas EKSTROMER / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT