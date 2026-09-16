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Gebäude in Gaza stürzte ein: Viele Tote und Verschüttete

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Über 100 Vermisste unter Trümmern vermutet
©Afp, Omar AL-QATTAA, APA
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Bei einem Gebäudeeinsturz in der Stadt Gaza hat es in der Nacht auf Mittwoch palästinensischen Angaben zufolge viele Tote gegeben. Mindestens zwölf Menschen, darunter auch Kinder, seien ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, teilte der Sprecher des von Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Basal, mit. 100 Menschen sollen noch unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet sein. Helfer suchen derzeit nach ihnen. Es fehlt aber an Ausrüstung und schwerem Gerät.

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Palästinensischen Angaben zufolge war das sechsstöckige Gebäude durch israelische Angriffe im Gaza-Krieg beschädigt worden. Im Zuge des Kriegs zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stürzen immer wieder durch die Kämpfe beschädigte Gebäude ein. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.

Laut Anrainern haben sich mehr als 60 Menschen, vor allem im Krieg Vertriebene, in der Nacht in dem Haus aufgehalten. Der Zivilschutz teilte mit, dass auch Vertriebene in Zelten neben dem Gebäude unter den Opfern sein dürften.

In palästinensischen und sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen Schuttberge nach dem Hauseinsturz zeigen. In einem Video ist zu sehen, wie Helfer versuchen, ein zwischen Trümmern feststeckendes, weinendes Kind zu befreien.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Zuletzt hat Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut eigener Darstellung gezielt ranghohe Hamas-Mitglieder ins Visier genommen.

Auslöser des Kriegs war das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel. Der Gazastreifen ist dabei großflächig zerstört worden, hunderttausende Palästinenser haben ihr Zuhause verloren. Sie leben in provisorischen Unterkünften wie Zelten oder auch in beschädigten Gebäuden, die oftmals einsturzgefährdet sind.

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