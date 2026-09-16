Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament

Kanada leidet ebenso wie die EU unter der unberechenbaren Handels- und Außenpolitik der USA unter Präsident Donald Trump, weswegen beide ihr Augenmerk verstärkt auf andere Bündnisse richten. Carney traf bereits am Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und wohnte ihrer Rede zur Lage der Union im Parlament bei. Dabei schlug von der Leyen eine "assoziierte" Mitgliedschaft Kanadas in der EU vor.