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Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament

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Kanadas Premier Carney
©Afp, APA, VALERIE MACON
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Vor dem Hintergrund einer stärkeren Annäherung zwischen Kanada und der EU hält der kanadische Premierminister Mark Carney am Donnerstag eine Rede im EU-Parlament in Straßburg (11.30 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass Carney den Abgeordneten seine Idee einer "einzigartigen Allianz" zwischen seinem Land und der Europäischen Union erläutert.

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Kanada leidet ebenso wie die EU unter der unberechenbaren Handels- und Außenpolitik der USA unter Präsident Donald Trump, weswegen beide ihr Augenmerk verstärkt auf andere Bündnisse richten. Carney traf bereits am Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und wohnte ihrer Rede zur Lage der Union im Parlament bei. Dabei schlug von der Leyen eine "assoziierte" Mitgliedschaft Kanadas in der EU vor.

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