Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE am Mittwoch berichtete, gab es in der 32-jährigen Geschichte der "Ruta Atlántica" noch nie so viele Ankünfte auf den Kanarischen Inseln wie am Dienstag auf El Hierro. Die Zahl der seit Anfang November auf El Hierro angekommenen Bootsflüchtlinge entspreche inzwischen der Einwohnerzahl der Insel.

Nach offiziellen Angaben des spanischen Innenministeriums kamen vom 1. bis 15. November 11.037 Menschen auf den Kanaren an, seit Jahresbeginn waren es insgesamt 24.364. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 14.690 gewesen.

Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 erreichten bis dato rund 296.000 Migranten die Kanarischen Inseln. Die Kanarenroute zählt zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa. Die Inselgruppe liegt rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas.

In einem X-Post wies Fernando Clavijo, Regionalpräsident der spanischen Atlantik-Inselgruppe auf die prekäre Lage hin. "Die Kanarischen Inseln können nicht mehr", schrieb Clavijo, der von einem "beispiellosen Migrationsdruck" berichtete. Außerdem forderte er "eine sofortige Reaktion der EU" und bat um ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Kurz vor der spanischen Parlamentswahl am Sonntag profitiert vor allem die rechte Opposition von den Massenankünften. Der Chef der rechtspopulistischen Vox, Santiago Abascal, sprach im Wahlkampf von einer "Invasion". Alberto Núñez Feijóo, Vorsitzender der Volkspartei PP, setzte im TV-Duell mit dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez Migration mit Kriminalität gleich.

Sánchez selbst hofft, dass der Zustrom von Migranten auf El Hierro wieder abnimmt. Wie EFE meldet, rechnet der Premier damit, dass die Zahl der Bootsankünfte in den kommenden Wochen zurückgehen wird.

(S E R V I C E - X-Post von Regionalpräsident Fernando Clavijo: https://go.apa.at/ELpCS0in - Bericht des spanischen RTVE-Senders "Canal 24 Horas" über die Lage vor Ort: https://go.apa.at/zGINwwlg)