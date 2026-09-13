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Razzien und Festnahmen bei LGBT-Vereinen in der Türkei

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Homosexuelle in der Türkei geraten mehr und mehr unter Druck
©APA/APA/AFP/KEMAL ASLAN/KEMAL ASLAN
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In der Türkei sind bei landesweiten Razzien gegen mehrere LGBT-Aktivistenvereine 26 Menschen festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag meldete, seien zuvor Ermittlungen wegen "Vereinsgründung zum Begehen einer Straftat, Prostitution, Obszönität" sowie Drogenbesitz eingeleitet worden. Unter anderem war die Gruppe Kaos GL, die sich für die Rechte von Homo- und Bisexuellen, Transmenschen und queeren Personen (LGBTQ) einsetzt, betroffen.

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Sie erklärte auf der Plattform X, die Polizei sei in ihre Vereinsräumlichkeiten eingedrungen und habe Mitglieder des Vorstands festgenommen. In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft hieß es laut Anadolu, es seien Beweise gefunden worden, wonach durch die Aktivitäten der Vereine Minderjährige in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität beeinflusst würden. Die Operationen hätten das Ziel, zu verhindern, dass diese Aktivitäten in der Gesellschaft "als normal angesehen werden – zum Wohle der Kinder sowie zum Schutz der Institution der Familie und der gemeinsamen moralischen Werte." Die Staatsanwaltschaft betitelte die Razzien als "Meine Familie ist in Sicherheit"-Operation.

Die Razzien fanden an 38 Adressen statt, darunter Wohnhäuser, Arbeitsstätten und Vereine. Betroffen waren neben Istanbul unter anderem die Städte Ankara, Izmir und Antalya. Es werde nach weiteren Menschen gefahndet. Am Samstag wurden außerdem zahlreiche Social-Media-Accounts der Vereine gesperrt, berichtete der Verein für Meinungsfreiheit IFÖD mit Sitz in Istanbul. Die Regierung unter Langzeit-Machthaber Recep Tayyip Erdogan setzt auch die politische Opposition mittels der Justiz unter Druck.

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