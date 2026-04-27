Pensionsantrittsalter wie in den 1970er-Jahren

Die Veränderung ist beachtlich: In den vergangenen 15 Jahren ist das durchschnittliche Pensionsantrittsalter in Österreich um rund dreieinhalb Jahre gestiegen. Ergebnis: Bei Männern belief es sich 2025 auf 62,5 und bei Frauen auf 60,9 Jahre. Das ist einer Datenbank des Sozialministeriums zu entnehmen.

Es tut sich also etwas, und es dürfte so weitergehen: Männer müssen zunehmend länger arbeiten, weil etwa eine Anhebung des Zugangsalters zur Korridorpension läuft; das ist eine Art Frühpension. Bei Frauen wiederum ist es der Fall, weil das gesetzliche Pensionsalter, das für sie gilt, schrittweise angehoben wird, bis es 2033 an das der Männer angeglichen ist und ebenfalls 65 beträgt; derzeit liegt es bei 61,5 Jahren.