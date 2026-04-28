Budget 2027/28: Pensionen, Steuern und Lohnnebenkosten im Fokus

Zur Budgetkonsolidierung beitragen sollen unter anderem Anpassungen bei den Pensionen. Finanzminister Markus Marterbauer kündigte an, dass die Pensionserhöhungen künftig etwa einen Viertelprozentpunkt unter der Inflationsrate liegen werden. Das Einsparungsvolumen wird für 2027 mit 280 Millionen Euro und für 2028 mit 270 Millionen Euro beziffert. Gleichzeitig betonte Marterbauer, dass die Kaufkraft der älteren Bevölkerung gesichert bleibe, „obwohl wir in massivem Umfang sparen“.

Weitere Einsparungen sollen über Änderungen bei den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen erfolgen. Hier ist eine Übergangsregelung vorgesehen: Neueinsteiger zahlen künftig einheitliche Beiträge, während bisher Begünstigte schrittweise angepasst werden.

Auch im Bereich der Familien- und Sozialleistungen sind Einschnitte geplant. Die automatische Valorisierung wird ein weiteres Jahr ausgesetzt. Gleichzeitig bleiben zentrale Leistungen wie der Familienbonus für erwerbstätige Eltern unverändert. In Haushalten, in denen beide Elternteile berufstätig sind, beträgt dieser weiterhin 2.000 Euro pro Jahr und Kind ab dem ersten Steuer-Euro.