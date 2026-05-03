Leitartikel: Warum wir zu oft am Publikum vorbeireden

Ich bin mir nicht sicher, ob Sie uns immer folgen können. Uns, den Medien, die einen klaren Auftrag haben: Missstände sichtbar machen, Macht hinterfragen und Dinge so erklären, dass man sie versteht. Einordnen, ohne zu vereinfachen. Stimmen hörbar machen, die sonst untergehen. Und Raum zu schaffen für Debatten, die mehr sind als Schlagabtausch. Wir erfüllen das nicht immer gut. Weil unser Blick enger ist, als wir glauben. Und weil wir uns zu oft mit uns selbst beschäftigen.

Seit einigen Tagen lässt sich das wieder beobachten. Die Causa ORF rund um den nunmehr Ex-Generaldirektor Roland Weißmann ist ein ernstes Thema. Es geht um brisante Vorwürfe, um Verantwortung, um die Frage, wie mit Macht umgegangen wird. Die dazugehörigen Unterlagen – Chats und einschlägige Fotos –, über die so viel gesprochen wird, wurden mehreren Medien vorgelegt. Zur Einsicht und zur Prüfung. Das ist Teil journalistischer Praxis. Am Ende wird ein Gericht klären, was rechtlich trägt und was nicht.

Ein großer Teil der Debatte dreht sich trotzdem um etwas anderes: um die Rolle der Medien. Um ihre Methoden. Um ihre Deutung. Wer hatte welche Chats zuerst? Wer war näher dran? Wer hat es besser gemacht? Wer steht moralisch auf der richtigen Seite? Wer ist zu weit gegangen, wer war zu vorsichtig? Das gehört zum Geschäft – Konkurrenzbeobachtung der besonderen Art.